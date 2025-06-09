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Царьград

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Андрей Турчак представит новый состав правительства Алтая на этой неделе

Андрей Турчак представит новый состав правительства Алтая на этой неделе

Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил об отставке регионального правительства и готовится представить его новый состав.

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