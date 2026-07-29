🔥Сухая трава горела на двух гектарах в Кировском районе В селе Новопокровка Кировского района загорелась сухая трава.
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🔥Сухая трава горела на двух гектарах в Кировском районе В селе Новопокровка Кировского района загорелась сухая трава.