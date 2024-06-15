Детским онкологам добавят премий

Депутат Антон Соловьев помог добавить новую номинацию во всероссийский конкурс для докторов Детские онкологи среди врачей есть, но такой специальности на одном из крупнейших в России сайтов отзывов пациентов не было.
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