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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о Стрикленде: «Сумма, которую он озвучивает, не соответствует действительности. В мае он получил полностью обновленный контракт»

Дана Уайт ответил на претензии Шона Стрикленда . «Лично я с ним не разговаривал. Я только слышал об этом из социальных сетей и других источников.

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