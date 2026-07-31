Губернатор Ямала присвоил почетное звание замглаве Пуровского района

Ирина Заложук удостоена звания «Заслуженный работник органов местного самоуправления ЯНАО». Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов, оно опубликовано на официальном портале правительства округа.
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