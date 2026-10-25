Здесь будут критически описаны особенности организации русской армии, но надо помнить, что эта армия проявила себя лучше, чем армии Пруссии и Австрии, в 1812 г.
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