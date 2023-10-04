На главврача Железногорской больницы завели административное дело из-за трехкратного снижения зарплат медикам

Прокуратура Нижнеилимского района возбудила в отношении главврача Железногорской районной больницы дело об административном правонарушении по стате “нарушение трудового законодательства”, сообщает прокуратура Иркутской области.
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