«Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Крис Бош прокомментировал решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии». По словам бывшего партнера Джеймса по «Майами», желание бороться за титул нельзя считать исключительно «погоней за перстнями», поскольку к чемпионству стремятся все великие игроки.