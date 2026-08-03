«Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Крис Бош прокомментировал решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии». По словам бывшего партнера Джеймса по «Майами», желание бороться за титул нельзя считать исключительно «погоней за перстнями», поскольку к чемпионству стремятся все великие игроки.
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