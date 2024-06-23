Вассерман назвал сроки начала третьей мировой войны: «Отомстят по полной»

Владимир Соловьев

"Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман". ВИДЕЛИ МЫ ЭТОГО "ЭРУДИТА" В НЕДАВНЕЙ ПРОГРАММЕ "СВОЯ ИГРА", НЕ БЛЕСНУЛ ЗНАНИЯМИ И ПРОИГРАЛ. У ВАССРЕМАНОВ "СВОЯ ИГРА" - ЭТО ЕВРЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ.