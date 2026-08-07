Пашинян: условий для референдума о вступлении в ЕС пока нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что Ереван принял к сведению заявление лидеров стран ЕАЭС, поддержавших идею проведения референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз.
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