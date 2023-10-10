В поисках идеального автомобиля многие автолюбители задаются вопросом: «Какая машина вообще не ломается?» Идеальный автомобиль — это священная грааль для многих владельцев, ведь его нет необходимости регулярно ремонтировать и потратить кучу денег на запасные части.