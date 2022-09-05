Ямал восстановит 30 детских учреждений в Волновахском районе ДНР

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа отремонтируют больничный городок, около 30 школ и детских садов в подшефном Волновахском районе ДНР, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 5 сентября на полях Восточного экономического форума.
Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа отремонтируют больничный городок, около 30 школ и детских садов в подшефном Волновахском районе ДНР, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 5 сентября на полях Восточного экономического форума.
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