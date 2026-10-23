Сбербанк по итогам 2026 года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли. Об этом заявил глава госбанка Герман Греф на конференции «Сберуниверситета» про обучение и развитие, передает корреспондент Frank Media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сменил глав...
- ВТБ и банковская ...
- Мелони обвинила п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым