Молдавия оказалась для НАТО «планом Б» на случай поражения Украины

Эксперты оценили вероятность превращения Молдавии в полноценный плацдарм НАТО @ nato.int Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Падение режима в Киеве может привести к экспансии НАТО на территорию Молдавии.
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