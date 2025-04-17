Депутат Госдумы заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ФедералПресс. Депутат Государственной Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов намерен участвовать в предстоящих выборах губернатора Свердловской области.
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