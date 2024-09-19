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Сергунина подвела итоги техноконкурса "Медиаоборудование"

Сергунина подвела итоги техноконкурса "Медиаоборудование"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В столице подвели итоги технологического конкурса "Медиаоборудование". Финалистами стали 15 перспективных стартапов, предложивших инновационные решения для индустрии кино, телевидения и виртуального продакшена, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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