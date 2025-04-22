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Петербургский дневник

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Биолог Марьинский: активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна

Биолог Марьинский: активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна

Это объясняется оптимальными для них погодными условиями Активность иксодовых клещей в Центральной России в настоящий момент максимальна, это объясняется оптимальными для них погодными условиями, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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