Песков: для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации на Украине

Для России нет никакой альтернативы победе в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление в ходе беседы с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии