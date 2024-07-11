Развитие беспилотной авиации в России: прорыв на ИННОПРОМ-2024

На международной выставке ИННОПРОМ обсудили перспективы беспилотной авиации в России. Алексей Сердюк, начальник Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга, поделился, что отрасль демонстрирует впечатляющий рост более 30% с 2017 года.
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