Вангуем, господа!

Как и когда окончится СВО. Но прежде посмотрим, что говорят уважаемые люди. В начале сентября в Сети был выложен переводной материал — своеобразная компиляция американского Института изучения войны относительно сроков окончания СВО, по ихнему «войны на Украине».
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