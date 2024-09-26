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Царьград

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Краснодарец занял 1,4 миллиона рублей у пенсионерки и не вернул

Краснодарец занял 1,4 миллиона рублей у пенсионерки и не вернул

Данный инцидент может привести к сроку в тюрьме до 10 лет.В Краснодаре 32-летний мужчина занял крупную сумму у 75-летней жительницы Ленинградского района, пообещав вернуть деньги с процентами.

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