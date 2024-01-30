Бунтующий Техас. Приведет ли протест штата "одинокой звезды" к развалу США?

Как миграционный вопрос расколол Америку надвое Продолжающееся противостояние между властями американского штата Техас и Белым домом неожиданно для многих стало предметом обсуждения проблемы сепаратизма – на сей раз там, где ее, казалось, быть не должно.
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