Цыган, оскорбивший челябинского учителя, поплатился за это автомобилем

24 февраля в дом представителя диаспоры пришли люди в чёрном.Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Металлургическому району Челябинска наложили арест и изъявили автомобиль Lada Granta, принадлежавший местному жителю из цыганской общины.