Berliner Zeitung: Вашингтон будет поддерживать главкома ВСУ Залужного, а не Зеленского

Немецкие журналисты из издания Berliner Zeitung, со ссылкой на собственные источники предположили, что США в случае обострения конфликта поддержат скорее генерала Валерия Залужного, чем президента Владимира Зеленского.
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