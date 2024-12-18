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Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Политнавигатор Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил не объявляется, а серьезные меры для борьбы с массовым незаконным майнингом фактически не предпринимаются.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Гуньба, Нанба, Бганба... Да они все  там &quot;Великие Мганги&quot;.:)) Папуасы, бл...!
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23 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Те, кто ведет праздную жизнь, вырождаются. Скоро абхазы превратятся в человекообразных обезьян.
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22 час.
АС
Александр Сысоев
Конечно представители власти не будут бороться с незаконным майнингом, так как они главные выгодоприобретатели  от майнинга. Обнаглевшая свора паразитов.
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21 час.

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