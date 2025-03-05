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Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе вечером 4 марта сообщил, что получил письмо от главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он завил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее».

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