Глава МИД Италии призвал Зеленского включить Рим и Варшаву в переговоры

Глава МИД Италии Антонио Таяни посоветовал Зеленскому расширить круг европейских стран, которые участвуют в мирных переговорах.
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