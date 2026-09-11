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В МТС сообщили о включении 5G в Москве

В МТС сообщили о включении 5G в Москве

В рамках федерального запуска 5G в Москве открыли доступ к первой в России сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запустили новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE, сообщает пресс-служба оператора .

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