В МТС сообщили о включении 5G в Москве

В рамках федерального запуска 5G в Москве открыли доступ к первой в России сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запустили новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE, сообщает пресс-служба оператора .
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