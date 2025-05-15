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Новый взгляд на стресс: почему лечение психических расстройств у людей часто терпит неудачу

Новый взгляд на стресс: почему лечение психических расстройств у людей часто терпит неудачу

Ученые из Медицинского центра Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению психических расстройств, связанных со стрессом.

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