Новый взгляд на стресс: почему лечение психических расстройств у людей часто терпит неудачу

Ученые из Медицинского центра Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению психических расстройств, связанных со стрессом.
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