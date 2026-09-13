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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский о «Красной машине»: «У нас занимаются четыре сборника Москвы. Рассчитываем в этом сезоне достичь больших результатов»

Тренер Алексей Василевский рассказал о работе в новой школе фигурного катания «Красная машина».  Официальное открытие школы, основателем которой является Роман Ротенберг, состоялось сегодня в Москве.

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