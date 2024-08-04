В раде заявили о 800 тыс. скрывающихся от мобилизации украинцев

Около 800 тыс. мужчин призывного возраста на Украине скрываются от мобилизации, заявил 4 августа в интервью газете Financial Times председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
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