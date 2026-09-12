Более 50 человек числятся пропавшими без вести после произошедшего у побережья Филиппин пожара на пассажирском пароме MV June Aster, сообщила журналистам официальный представитель Береговой охраны страны Ноэми Каябяб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Новак: российское...
- ЛЛ Рубио заявил, что...
- ЛЛ Киев в панике: За...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым