Нужен ли России свой стратегический нефтяной резерв как у США?

Но будет ли у нашей страны свой стратегический нефтяной резерв, как у Соединенных Штатов? Стало известно о появлении в России первого подземного хранилища нефти, о необходимости которых в экспертном сообществе всерьез начали говорить еще в далеком «ковидном» 2020 году.
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