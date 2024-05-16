Сотрудники УМВД России по Орловской области пресекли деятельность кол-центра телефонных мошенников в ЛНР

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области совместно с сотрудниками Сводного отряда полиции МВД России в ЛНР пресечена деятельность межрегиональной организованной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии