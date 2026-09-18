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Царьград

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Сбивший семью с ребёнком в Балашихе водитель получил 4 года

Сбивший семью с ребёнком в Балашихе водитель получил 4 года

Водитель, сбивший семью с ребёнком на санках в Балашихе, получил четыре года колонии-поселения. Такое решение принял суд по делу о ДТП, жертвой которого стала пятилетняя девочка.

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