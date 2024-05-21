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Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин?

Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин?

После того, как посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий - это вроде бы стало самой очевидной версией трагедии.

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Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
&quot;Шурик, это же не наш метод!&quot;  &quot;Чтобы ты среди меня вел разъяснительную работу, а я рос над собой!&quot;
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11 час.
Светлана
Наши не посмеют,  к сожалению.
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10 час.
Галина Смирнова
Орбан, Путин.... Бойцы невидимого фронта, давайте внесем сюда элемент неожиданности))) Пусть это будет Борель.... или сразу Байден :-)
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7 час.

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