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  • Misha Glusch
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Нужно ли Англии два авианосца?

Нужно ли Англии два авианосца?

Правительство Великобритании подчеркивает важность авианосцев для обороноспособности страны, однако последствия предстоящих сокращений бюджета министерства в рамках мер по экономии средств Министерства финансов могут повлиять на будущее HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

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