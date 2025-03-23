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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Бывшие игроки потеряли берега – просто ненавидят молодых»

«Они потеряли берега. Я назову их по имени, когда встречусь с ними лично. Просто скажу, что некоторые бывшие игроки просто несут чушь, не говорят ни о чем значимом и просто ненавидят молодых игроков.

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