Мотострелки овладели опорным пунктом ВСУ под Очеретино

Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения «Урал» группировки войск «Центр» под руководством командира батальона с позывным Чита выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино.