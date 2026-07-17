Посетитель ПВЗ устроил скандал после обычного «пожалуйста» от сотрудницы

В одном из пунктов выдачи заказов в Подмосковье произошёл конфликт между посетителем и сотрудницей. По словам очевидцев, девушка вежливо обратилась к мужчине, однако тот воспринял её слова негативно и начал ругаться.
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