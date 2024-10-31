Бадоса о Циципасе: «У него очень четкое представление о том, чего он хочет в жизни. Я восхищаюсь тем, что он делает каждый день»

«Я познакомилась со Стефом вскоре после того, как травмировала [спину]. Для меня это был один из самых тяжелых сезонов, потому что я никогда не проводила столько месяцев без тенниса, а он принес мне счастье, поддержал меня и дал глоток свежего воздуха, который был мне так нужен в тот момент.