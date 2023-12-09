Архангельский врач-хирург Елизавета Бородина получила звание «Женщина года»

В этом году в региональном конкурсе приняли участие 67 претенденток, представляющих 23 муниципальных образования ПоморьяВ этом году в региональном конкурсе приняли участие 67 претенденток, представляющих 23 муниципальных образования ПоморьяИмена победительниц накануне назвали в Архангельске.