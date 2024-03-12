Новый автобусный маршрут свяжет Екатеринбург и посёлок Северка

Для того чтобы добиться нормального транспортного сообщения с областным центром, жители Северки жаловались свердловскому омбудсмену Татьяне МерзляковойНовый межмуниципальный автобусный маршрут появится в ближайшее время в Екатеринбурге.
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