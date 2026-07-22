Матвиенко: Каждая постановка Эйфмана — культурное событие

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борисом Эйфманом поздравила балетмейстера с 80-летним юбилеем, назвав каждую его постановку настоящим событием в культурной жизни.
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