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Парламентская газета

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Матвиенко: Каждая постановка Эйфмана — культурное событие

Матвиенко: Каждая постановка Эйфмана — культурное событие

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борисом Эйфманом поздравила балетмейстера с 80-летним юбилеем, назвав каждую его постановку настоящим событием в культурной жизни.

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