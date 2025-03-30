История и археология: Как африканский раб стал первым самураем-иностранцем, и Куда пропал темнокожий воин Ясукэ

Эта увлекательная история произошла в Японии около 500 лет назад. Темнокожий раб из Мозамбика, которого привёз в Азию португальский господин, стал частью японской военной элиты и первым иностранцем, удостоившимся высокого звания самурая.
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