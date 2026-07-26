В Свято-Владимирском соборе Севастополя прошёл концерт духовной музыки

Севастопольский камерный хор исполнил духовные произведения в соборе адмираловСегодня, 26 июля, в Свято-Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов состоялся концерт духовной музыки с участием Севастопольского камерного хора под управлением Владимира Кима.
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