После музыкального поздравления пап, юные участники концерта вручили виновникам торжества подарки. А затем все вместе исполнили песню "Катюша".
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После музыкального поздравления пап, юные участники концерта вручили виновникам торжества подарки. А затем все вместе исполнили песню "Катюша".