Загрязнение воздуха в Кишиневе и Бельцах: что говорит Агентство по охране окружающей среды

Агентство по охране окружающей среды Республики Молдова опубликовало новый отчет о загрязнении воздуха, основанный на результатах мониторинга метеорологических факторов и загрязняющих веществ в атмосфере.
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