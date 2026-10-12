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Кашемировый макияж: как создать мягкий матовый эффект без тяжёлого тона

Кашемировый макияж: как создать мягкий матовый эффект без тяжёлого тона

Кашемировый макияж — один из способов обновить привычный естественный образ к холодному сезону. Вместо влажного блеска, сияющих хайлайтеров и чётких контуров — бархатистая кожа, тёплые бежевые и коричневые оттенки, мягкая растушёвка и деликатный румянец.

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