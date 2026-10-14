На Сахалине беспилотник впервые доставил икру из верховьев реки на рыбоводный завод. Аппарат «Бражник» преодолел 17 километров всего за 17 минут.
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